МОИ УСЛУГИ:
• Добавление деталей на фото, замена деталей на фото, улучшение фотографий, перекрашивание объектов на фото, фотомонтаж;
• Замена фона на фото, удаление фона на фото, чистка фона, замена деталей фона;
• Дизайн полиграфии: Визитки, листовки, баннеры и др.
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С удовольствием пообщаюсь с вами!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все по скайпу или телеграмму.
Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Работаю по предоплате
Если так произойдёт, что мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его не исправить, то не переживайте:
Я верну аванс
Я все понимаю, что вы также потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что я не осилила задачу.
Всех денег все равно не заработать. 珞
Такое бывает и ничего страшного в этом нет.
Все правки бесплатные!
Если необходимо ,что-то исправить, поправить, то я всегда пойду к вам на встречу!
Оплата
Перевод оплаты за услуги происходит в рублях (в Российский банк), без разницы какая у вас валюта все будет переводиться в рубель! Курс можно посмотреть в гугле.