Образование:
В 2008 году поступил в СВФУ(Якутск), учился по программе двойного дипломирования. С 2008 по 2011 учился в университете Цзямусы (КНР, процинция Хэйлунцзян), с 2011 по 2013 в СВФУ. В марте 2013 защитил диплом в Университете Цзямусы, а в июне в СВФУ(Якутск).
ВУЗ: Северо-Восточный Федеральный университет 2008-2013
Факультет: Институт зарубежной филологии и регионоведения
Специальность: Филолог. Учитель китайского языка и литературы
ВУЗ: 佳木斯大学(Университет Цзямусы) 2008-2013
Факультет: 中文系(Факультет китайского языка)
Специальность: 汉语言文学(Китайский язык и литература)
Опыт работы:
01.02.2014 - 30.06.2014
Организация: ООО "ДНС" Якутск
Должность: Продавец-консультант
09.2014 - 14.07.2015
Организации: языковая школа "ИнЯз", бюро переводов "Union", Благовещенская таможня(Якутск), Роспотребнадзор(Якутск)
Должность: переводчик-фрилансер китайского языка
01.12.2014 - 30.02.2015
Организация: ООО "ДубльГИС" Якутск
Должность: Менеджер по продажам
06.08.2015 - 30.11.2015
Организация: iSoftStone, Пекин
Должность: Транскрайбер
Профессиональные навыки и знания:
Опыт поиска и привлечения новых клиентов, в том числе и с помощь. "холодных звонков"
Знание различных технологий продаж
Опыт ведения переговоров
Опытный пользователь ПК
Знание иностранных языков:
Английский
Китайский
Прочее:
Стремление к развитию и профессиональному росту
Высокая скорость печати( в среднем 270 знаков в минуту)
Стрессоустойчивость
Пунктуален