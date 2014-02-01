Переводчик китайского языка, рерайтер, транскрайбер, МПП

Образование:

В 2008 году поступил в СВФУ(Якутск), учился по программе двойного дипломирования. С 2008 по 2011 учился в университете Цзямусы (КНР, процинция Хэйлунцзян), с 2011 по 2013 в СВФУ. В марте 2013 защитил диплом в Университете Цзямусы, а в июне в СВФУ(Якутск).

ВУЗ: Северо-Восточный Федеральный университет 2008-2013

Факультет: Институт зарубежной филологии и регионоведения

Специальность: Филолог. Учитель китайского языка и литературы

ВУЗ: 佳木斯大学(Университет Цзямусы) 2008-2013

Факультет: 中文系(Факультет китайского языка)

Специальность: 汉语言文学(Китайский язык и литература)

Опыт работы:

01.02.2014 - 30.06.2014

Организация: ООО "ДНС" Якутск

Должность: Продавец-консультант

09.2014 - 14.07.2015

Организации: языковая школа "ИнЯз", бюро переводов "Union", Благовещенская таможня(Якутск), Роспотребнадзор(Якутск)

Должность: переводчик-фрилансер китайского языка

01.12.2014 - 30.02.2015

Организация: ООО "ДубльГИС" Якутск

Должность: Менеджер по продажам

06.08.2015 - 30.11.2015

Организация: iSoftStone, Пекин

Должность: Транскрайбер

Профессиональные навыки и знания:

Опыт поиска и привлечения новых клиентов, в том числе и с помощь. "холодных звонков"

Знание различных технологий продаж

Опыт ведения переговоров

Опытный пользователь ПК

Знание иностранных языков:

Английский

Китайский

Прочее:

Стремление к развитию и профессиональному росту

Высокая скорость печати( в среднем 270 знаков в минуту)

Стрессоустойчивость

Пунктуален