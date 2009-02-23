Надо сделать один каталог набрав позиции из уже существующих каталогов.. есть pdf каталоги. из них забираем изображение и ставим в наш каталог. и так около 1000 раз) примерно 1000 позиций. ...
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо реализовать стандартный проект: 1) многопараметорный фильтр (поиск светильника по БД параметры: ширине, высоте, цвету, количеству источников, фабрике, артикулу, стоимости... и тд... в дизайне все видно) 2) работы сайта ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт15 лет назад
Проект отдаем делать практически полностью. Только страницы сами нарисуем. Верстка ваша. суть проекта: место для обсуждения. есть 4 статуса пользователей: гость, зарег пользователь, член клуба, админ. ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад
Два субьекта общаются через веб камеры. Причем видео от обоих попадает на главную страницу нашего сайта. Остальные члены конференции могут наблюдать общение в прямом эфире.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Здравствуй! Нужна твоя помощь) В условиях кризиса, сам понимаешь!) Было б круто если ты работаешь в БИтриКСЕ Требуемый функционал инет магаза: Разместить в каталогах сайта ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт16 лет назад