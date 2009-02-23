KyM

Максим KyM

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Каталог в печать

    Надо сделать один каталог набрав позиции из уже существующих каталогов.. есть pdf каталоги. из них забираем изображение и ставим в наш каталог. и так около 1000 раз) примерно 1000 позиций. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать интернет-магазин

    Необходимо реализовать стандартный проект: 1) многопараметорный фильтр (поиск светильника по БД параметры: ширине, высоте, цвету, количеству источников, фабрике, артикулу, стоимости... и тд... в дизайне все видно) 2) работы сайта ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Видеоконференция

    Проект отдаем делать практически полностью. Только страницы сами нарисуем. Верстка ваша. суть проекта: место для обсуждения. есть 4 статуса пользователей: гость, зарег пользователь, член клуба, админ. ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Конференция

    Два субьекта общаются через веб камеры. Причем видео от обоих попадает на главную страницу нашего сайта. Остальные члены конференции могут наблюдать общение в прямом эфире.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Интернет-магазин

    Здравствуй! Нужна твоя помощь) В условиях кризиса, сам понимаешь!) Было б круто если ты работаешь в БИтриКСЕ Требуемый функционал инет магаза: Разместить в каталогах сайта ...

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$150
10 баллов
11 лет назад
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Отличный работодатель. Четкая постановка ТЗ и быстрая оплата.
Работой доволен, все пожелания выполнены. Рекомендую.
Ответный отзыв