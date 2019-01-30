Kydryashki

Елизавета Kydryashki

 
42 годаКанада/Калгари
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Аналитический склад ума, быстрые руки и внимательность к мелочам

Ищу удаленную работу контент-менеджером, SMM специалистом

  • Занятость: частичная занятость
  • График работы: удаленная работа
Опыт работы —13 лет:

Апрель 2014 — Апрель 2018

4 года 1 месяц

Оператор мобильной связи Tele2

Удмуртская Республика, tele2.ru

Менеджер по маркетингу

•               Стратегическое маркетинговое планирование и реализация стратегии;

•               приземление Центральной маркетинговой стратегии в регионе и формирование локальной маркетинговой стратегии с учетом бизнес-задач, маркетинговых задач и коммуникационной стратегии;

•               анализ маркетинговых показателей по своему региону (качественные и количественные, а также социологические исследования, интервью, фокус-группы, тестирование рекламных и BTL-  сообщений, вижуалов и т.д.);

•               анализ рыночной ситуации и маркетинговой стратегии конкурентов в регионе;

•               разработка годовых стратегических маркетинговых планов, их корректировка в соответствии с изменением среды.  Разработка ежеквартальных и ежемесячных тактических планов маркетинговых активностей, оценка их эффективности;

•               контроль над исполнением тактических планов маркетинговых активностей региона;

•               бюджетирование маркетинговых активностей, необходимых для реализации локальной маркетинговой стратегии;

•               обоснование эффективности маркетинговых инвестиций;

•               формирование отчетов по маркетинговым расходам, комментарии к отклонениям от запланированных финансовых показателей, связанных с маркетинговой частью;

•               контроль выполнения бюджета в рамках ежемесячного и годового планирования;

•               предоставление отчетности в макрорегиональную/Центральную функции.

Октябрь 2008 — Март 2014

5 лет 6 месяцев

Центр Высоких Технологий

Удмуртская Республика, htc-cs.ru

Руководитель отдела маркетинга и интернет-рекламы

•               Разработка и реализация комплексных стратегий продвижения в Интернете продвижения с помощью контекстной и баннерной рекламы, SEO, SMO, разработка нестандартных способов продвижения;

•               работа в соцальных медиа (скрытый маркетинг, создание и поддержка групп, ведение блогов и микроблогов);

•               подготовка материалов к публикации в блогах и сообществах;

•               разработка графических рекламных материалов;

•               взаимодействие с контрагентами, вовлеченными в проект (аутсорсеры, фрилансеры, блоггеры и т.д.)

•               разработка и реализация PR-кампаний в Интернете;

•               анализ рекламной статистики, конкурентов и корректировка рекламы на основе сделанных выводов;

•               организация и проведение корпоративных мероприятий для потенциальных клиентов (обучающие семинары, тренинги).

Октябрь 2008 — Сентябрь 2009

1 год

Видеосервис «Муви» 

Удмуртская Республика, muvi.ru

Руководитель отдела продаж

•               Обеспечение продаж (рекламы на проекте), поддержка лояльности постоянных рекламодателей, поиск новых клиентов;

•               разработка и реализация рекламных и PR-кампаний проекта;

•               участие в разработке новых направлений деятельности компании;

•               нахождение возможностей монетизации проекта;

•               проведение маркетинговых исследований рынка, потребителей и конкурентов компании.

Октябрь 2005 — Сентябрь 2007

2 года

Оператор мобильной связи Билайн

Удмуртская Республика, beeline.com

Старший специалист по маркетингу и рекламе

•               Проведение маркетинговых исследований по изучению рыночной среды;

•               разработка и реализация маркет-планов и медиа-планов  филиала;

•               адаптация национальных предложений под локальный рынок и проведение федеральных маркетинговых кампаний в филиале;

•               организация и проведение локальных маркетинговых кампаний в филиале;

•               продвижение новых продуктов и дополнительных услуг в филиале;

•               организация PR мероприятий в рамках филиала;

•               осуществление взаимодействия с поставщиками рекламно-информационных услуг, размещение рекламных материалов на всех видах рекламных носителей;

•               разработка и реализация мероприятий по работе с существующей клиентской базой, направленных на повышения лояльности и увеличения выручки;

•               организация деятельности, направленной на активное привлечение потенциальных  корпоративных клиентов.

Май 2004 — Октябрь 2005

1 год 6 месяцев

Удмуртский хладокомбинат

Удмуртская Республика

Специалист по маркетингу и PR

•               Планирование и проведение рекламных, PR акций;

•               работа со СМИ (подготовка пресс-релизов, статей, комментариев);

•               работа с рекламными агентствами, медиапланирование;

•               участие в выставках;

•               проведение маркетинговых и социологических исследований;

•               поддержка и развитие корпоративного сайта.

Образование

Высшее

1998-2003

Удмуртский Государственный Университет / Udmurt State University

Специалист по связям с общественностью, Специалист по связям с общественностью в сфере экономики

Ключевые навыки

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Professional
  • MS Excel
  • MS PowerPoint
  • Public Speaking
  • Интернет-реклама
  • Наполнение контентом
Знание языков

  • Русский — родной
  • Английский — свободно владею
  • Испанский — базовые знания
PowerPointPhotoshop