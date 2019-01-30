Kydryashki

Ищу удаленную работу контент-менеджером, SMM специалистом
- Занятость: частичная занятость
- График работы: удаленная работа
Апрель 2014 — Апрель 2018
4 года 1 месяц
Оператор мобильной связи Tele2
Удмуртская Республика, tele2.ru
Менеджер по маркетингу
• Стратегическое маркетинговое планирование и реализация стратегии;
• приземление Центральной маркетинговой стратегии в регионе и формирование локальной маркетинговой стратегии с учетом бизнес-задач, маркетинговых задач и коммуникационной стратегии;
• анализ маркетинговых показателей по своему региону (качественные и количественные, а также социологические исследования, интервью, фокус-группы, тестирование рекламных и BTL- сообщений, вижуалов и т.д.);
• анализ рыночной ситуации и маркетинговой стратегии конкурентов в регионе;
• разработка годовых стратегических маркетинговых планов, их корректировка в соответствии с изменением среды. Разработка ежеквартальных и ежемесячных тактических планов маркетинговых активностей, оценка их эффективности;
• контроль над исполнением тактических планов маркетинговых активностей региона;
• бюджетирование маркетинговых активностей, необходимых для реализации локальной маркетинговой стратегии;
• обоснование эффективности маркетинговых инвестиций;
• формирование отчетов по маркетинговым расходам, комментарии к отклонениям от запланированных финансовых показателей, связанных с маркетинговой частью;
• контроль выполнения бюджета в рамках ежемесячного и годового планирования;
• предоставление отчетности в макрорегиональную/Центральную функции.
Октябрь 2008 — Март 2014
5 лет 6 месяцев
Центр Высоких Технологий
Удмуртская Республика, htc-cs.ru
Руководитель отдела маркетинга и интернет-рекламы
• Разработка и реализация комплексных стратегий продвижения в Интернете продвижения с помощью контекстной и баннерной рекламы, SEO, SMO, разработка нестандартных способов продвижения;
• работа в соцальных медиа (скрытый маркетинг, создание и поддержка групп, ведение блогов и микроблогов);
• подготовка материалов к публикации в блогах и сообществах;
• разработка графических рекламных материалов;
• взаимодействие с контрагентами, вовлеченными в проект (аутсорсеры, фрилансеры, блоггеры и т.д.)
• разработка и реализация PR-кампаний в Интернете;
• анализ рекламной статистики, конкурентов и корректировка рекламы на основе сделанных выводов;
• организация и проведение корпоративных мероприятий для потенциальных клиентов (обучающие семинары, тренинги).
Октябрь 2008 — Сентябрь 2009
1 год
Видеосервис «Муви»
Удмуртская Республика, muvi.ru
Руководитель отдела продаж
• Обеспечение продаж (рекламы на проекте), поддержка лояльности постоянных рекламодателей, поиск новых клиентов;
• разработка и реализация рекламных и PR-кампаний проекта;
• участие в разработке новых направлений деятельности компании;
• нахождение возможностей монетизации проекта;
• проведение маркетинговых исследований рынка, потребителей и конкурентов компании.
Октябрь 2005 — Сентябрь 2007
2 года
Оператор мобильной связи Билайн
Удмуртская Республика, beeline.com
Старший специалист по маркетингу и рекламе
• Проведение маркетинговых исследований по изучению рыночной среды;
• разработка и реализация маркет-планов и медиа-планов филиала;
• адаптация национальных предложений под локальный рынок и проведение федеральных маркетинговых кампаний в филиале;
• организация и проведение локальных маркетинговых кампаний в филиале;
• продвижение новых продуктов и дополнительных услуг в филиале;
• организация PR мероприятий в рамках филиала;
• осуществление взаимодействия с поставщиками рекламно-информационных услуг, размещение рекламных материалов на всех видах рекламных носителей;
• разработка и реализация мероприятий по работе с существующей клиентской базой, направленных на повышения лояльности и увеличения выручки;
• организация деятельности, направленной на активное привлечение потенциальных корпоративных клиентов.
Май 2004 — Октябрь 2005
1 год 6 месяцев
Удмуртский хладокомбинат
Удмуртская Республика
Специалист по маркетингу и PR
• Планирование и проведение рекламных, PR акций;
• работа со СМИ (подготовка пресс-релизов, статей, комментариев);
• работа с рекламными агентствами, медиапланирование;
• участие в выставках;
• проведение маркетинговых и социологических исследований;
• поддержка и развитие корпоративного сайта.
Образование
Высшее
1998-2003
Удмуртский Государственный Университет / Udmurt State University
Специалист по связям с общественностью, Специалист по связям с общественностью в сфере экономики
Ключевые навыки
- Adobe Photoshop
- Adobe Professional
- MS Excel
- MS PowerPoint
- Public Speaking
- Интернет-реклама
- Наполнение контентом
- Русский — родной
- Английский — свободно владею
- Испанский — базовые знания