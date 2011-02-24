L-39

Игорь Рыков L-39

 
58 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

OlgaMalinina
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
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Игорь - замечательный исполнитель, работать с которым одно удовольствие. Доверенную задачу выполнил очень ответственно и качественно. В процессе работы показывал промежуточные результаты, что дало возможность не только держать руку на пульсе того, как продвигается проект, но и сразу пустить их в дальнейшую обработку. Очень приятно было работать, и я искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С Ольгой работать одно удовольствие. Всегда на связи, идет на компромиссы. Если вам повезло и вы получили заказ у Ольги - бросайте все и немедленно исполняйте все прихоти этой Госпожи
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