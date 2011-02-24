Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Игорь - замечательный исполнитель, работать с которым одно удовольствие. Доверенную задачу выполнил очень ответственно и качественно. В процессе работы показывал промежуточные результаты, что дало возможность не только держать руку на пульсе того, как продвигается проект, но и сразу пустить их в дальнейшую обработку. Очень приятно было работать, и я искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
С Ольгой работать одно удовольствие. Всегда на связи, идет на компромиссы. Если вам повезло и вы получили заказ у Ольги - бросайте все и немедленно исполняйте все прихоти этой Госпожи