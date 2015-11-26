Людмила Вдовиченко L-almaL-alma
33 годаУкраина/Ивано-Франковск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Профессиональный и технический перевод с русского и украинского языка на английский и наоборот
Диплом филолога, преподаватель английского языка и зарубежной литературы.
По воли случая доводилось делать перевод текстов физико-математической,компьютерной, медицинской и сакральной тематики.
Занимаюсь репетиторством, делаю переводы студенческих работ разных направлений и тематик.
На моем счету перевод книги «Врятуймо скарби разом!» и музейного путеводителя.
К работе отношусь с душой, ответственностью и профессионализмом.
Перевод делаю качественный и укладываюсь в сроки.