Профессиональный и технический перевод с русского и украинского языка на английский и наоборот

Диплом филолога, преподаватель английского языка и зарубежной литературы.

По воли случая доводилось делать перевод текстов физико-математической,компьютерной, медицинской и сакральной тематики.

Занимаюсь репетиторством, делаю переводы студенческих работ разных направлений и тематик.

На моем счету перевод книги «Врятуймо скарби разом!» и музейного путеводителя.

К работе отношусь с душой, ответственностью и профессионализмом.

Перевод делаю качественный и укладываюсь в сроки.