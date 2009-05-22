L-GROUP – команда специалистов в области SEO-оптимизации и продвижении сайтов, с опытом работы в этой сфере более 5 лет.
Цель продвижения сайтов для нас не просто вывод сайта на первые позиции поисковых систем, а проведение качественных работ по сайтам, направленных в первую очередь на привлечение новых клиентов!
Для достижения данного результата мы обладаем всеми необходимыми профессиональными навыками.
Профессиональные навыки:
Seo оптимизация сайтов:
- составление семантическое ядра
- подобр оптимальных площадок для размещения внешних ссылок (sape + ссылки не с бирж)
- оптимизация кода сайта
- настройка сервера
Администрирование сайта:
- наполнения сайтов информацией
- обновление контента сайта
- копирайтинг
Стоимость работ:
- оптимизация сайта от 3000 руб.
- продвижение от 7500 руб.
также, рассматриваем частные случаи