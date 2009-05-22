L-GROUP – seo-оптимизации и продвижении сайтов

L-GROUP – команда специалистов в области SEO-оптимизации и продвижении сайтов, с опытом работы в этой сфере более 5 лет.

Цель продвижения сайтов для нас не просто вывод сайта на первые позиции поисковых систем, а проведение качественных работ по сайтам, направленных в первую очередь на привлечение новых клиентов!

Для достижения данного результата мы обладаем всеми необходимыми профессиональными навыками.

Профессиональные навыки:

Seo оптимизация сайтов:

- составление семантическое ядра

- подобр оптимальных площадок для размещения внешних ссылок (sape + ссылки не с бирж)

- оптимизация кода сайта

- настройка сервера

Администрирование сайта:

- наполнения сайтов информацией

- обновление контента сайта

- копирайтинг

Стоимость работ:

- оптимизация сайта от 3000 руб.

- продвижение от 7500 руб.

также, рассматриваем частные случаи