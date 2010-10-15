Творческий человек =)

В принципе, умею практически всё =)

Пишу музыку (гитара, клавиши, компьютерная: дискотека 90-х, рок, классика), рисую, отлично разбираюсь в компьютерах (кроме программирования), умею пользоваться многими программами, отлично знаю фотошоп, обработка фотографий любой сложности, легко могу сделать рекламный ролик, спецэффекты, простую анимацию, гиф или флэш, пишу стихи, песни, если нужно, могу даже помочь советом психолога, так как увлекаюсь этим делом, вот, обращайтесь в асю, если что заинтересовало, сделаю, что нужно, дёшево =)