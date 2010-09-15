Сделаю все быстро, качественно, недорого! :)
Начал работать в этой сфере еще в 2006 году и не на шутку этим увлекся.
Первым моим шагом стало то, что я пошел на курсы по Вэб-Дизайну и 4 года на них от занимался, получив соответственные сертификаты. Брать заказы начал в 2008 году, ища заказчиков на различных форумах или через знакомых.
Много про себя рассказа не могу, но вы можете смело на меня рассчитывать в плане работы. Я вас не подведу.
Портфолио
- Обложка для диска191 просмотр
- Логотип - 3161 просмотр
- Фото - 1217 просмотров
- Текстовый сайт.197 просмотров
- Фотостудия.144 просмотра
- Логотип для команды в Counter Strike.148 просмотров
- Шапка для сайта.136 просмотров
- Сайт для Рэп-Группы (G-Liberty)166 просмотров
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