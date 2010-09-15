Сделаю все быстро, качественно, недорого! :)

Начал работать в этой сфере еще в 2006 году и не на шутку этим увлекся.

Первым моим шагом стало то, что я пошел на курсы по Вэб-Дизайну и 4 года на них от занимался, получив соответственные сертификаты. Брать заказы начал в 2008 году, ища заказчиков на различных форумах или через знакомых.

Много про себя рассказа не могу, но вы можете смело на меня рассчитывать в плане работы. Я вас не подведу.