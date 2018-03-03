3D MODELLER, 3D artist jun :)

Рабочая мини-биография

Доброго времени суток меня зовут Дмитрий, с конца 2015 года меня "засосала" CG сфера со своими ответвлениями и разными пайп-лайнами и пр. По сей день интересуюсь такими "технологиями" как VR и PBR texturing, всегда большой интерес вызывал gamedev.

И вот с начала 2016 года вступил в ряды CG, стартовал конечно же с архвиза, выполнял моделирование многоэтажных домов (настраивал сцену (ночной и дневной вариант) под определенные ракурсы для вписание дальнейшего рендера в фото), также занимался моделингом и текстурингом планировок квартир под Unity, до конца 2017 года занимался архитектурной визуализацией, с недавних пор занимаюсь моделингом/скульптингом декораций для ЧПУ станков (под мебель), также имеется небольшой опыт LP моделирования, запекания карт нормалей, лайт мапов и пр.

Работаю с таким софтом:

1. 3ds max 2016 (render engine: Corona)

2. UV layout

3. Zbrush

4. Photoshop

5. Substance painter

6. Blender

7. Marvelous designer

8. Unity

9. UE4

10. 3d-Coat

Навыки которыми обладаю:

1. Полигональное моделирование

2. Скульптинг

3. Unwrapping

4. Texturing

5. Baking textures

6. Rendering

7. Ретопология