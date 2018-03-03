Рабочая мини-биография
Доброго времени суток меня зовут Дмитрий, с конца 2015 года меня "засосала" CG сфера со своими ответвлениями и разными пайп-лайнами и пр. По сей день интересуюсь такими "технологиями" как VR и PBR texturing, всегда большой интерес вызывал gamedev.
И вот с начала 2016 года вступил в ряды CG, стартовал конечно же с архвиза, выполнял моделирование многоэтажных домов (настраивал сцену (ночной и дневной вариант) под определенные ракурсы для вписание дальнейшего рендера в фото), также занимался моделингом и текстурингом планировок квартир под Unity, до конца 2017 года занимался архитектурной визуализацией, с недавних пор занимаюсь моделингом/скульптингом декораций для ЧПУ станков (под мебель), также имеется небольшой опыт LP моделирования, запекания карт нормалей, лайт мапов и пр.
Работаю с таким софтом:
1. 3ds max 2016 (render engine: Corona)
2. UV layout
3. Zbrush
4. Photoshop
5. Substance painter
6. Blender
7. Marvelous designer
8. Unity
9. UE4
10. 3d-Coat
Навыки которыми обладаю:
1. Полигональное моделирование
2. Скульптинг
3. Unwrapping
4. Texturing
5. Baking textures
6. Rendering
7. Ретопология