LAndronaki

Таргетолог

Добрый деньМеня зовут Леонид, я таргетолог (Facebook/Instagram).Устали от слива бюджета?Получаете дешевые клики, но дорогой целевой клиент?Я помогу сделать так, чтоб не Вы искали клиентов, а клиенты искали Вас!Проходил узкоспециализированный курс по рекламе в Instagram. Успешно веду клиентов в сфере неоновых подсветок, масок в инстаграмме, одежде и кроссовкам. В мою услугу входит:✅ Анализ Целевой Аудитории (ЦА)

✅ Анализ конкурентов✅ Выстраивание плана на месяц✅ Рекламные креативы✅ Настройка рекламного кабинета FACEBOOK✅ Оптимизация компании✅ Ваша персональная таблица рентабельностиОт Вас: Предоставление фото и видео материалов для креатива Данные по заявкам и продажамПлюсы работать со мной:❇Разбираю визуал страницы перед запуском❇Искреннее желание добиться результата❇Приступим к работе с полным взаимопониманием и четким планом действий❇ Экономлю Ваше время и еженедельно скидываю отчёт Жду партнёрства с Вами 