LBR

Алексей LBR

 
48 летРоссия/Омск
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Нужно поставить мод на форум.

    Нужно поставить мод на форум. Есть форум на phpBB 2.0.22 Нужно поставить на него мод: File Attachment Mod – Вложение файлов Напишите, сколько стоит услуга. И что Вам для этого нужно. Могу оплатить на вебмани или ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен контент-менеджер...

    $50

    Требуется контент-менеджер для сайта компьютерного клуба!!! Вот техзадание: 1. Тематика выкладываемых новостей по убыванию важности: Новости клуба, киберспорт, игры, юмор, железо, разное... 2. Понятно, что "новости клуба" будут эксклюзивными, а все остальные разделы - это просто поиск ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переделка шаблона Темплате-Монстра

    $15

    Надо переделать готовый шаблон Темлате-Монстра, как и во всех монстровских шаблонах, там есть две части, хтмл и флеш, соотвтственно в обоих частях нужно заменить контент, т.е. текст и картинки, никаких грандиозных преобразовний не требуется. (тематика ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад