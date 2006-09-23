Нужно поставить мод на форум. Есть форум на phpBB 2.0.22 Нужно поставить на него мод: File Attachment Mod – Вложение файлов Напишите, сколько стоит услуга. И что Вам для этого нужно. Могу оплатить на вебмани или ...
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- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно разработать дизайн упаковки постельного белья. Жду Ваших предложений, желательно с примерами...Дизайн продукции34 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется контент-менеджер для сайта компьютерного клуба!!! Вот техзадание: 1. Тематика выкладываемых новостей по убыванию важности: Новости клуба, киберспорт, игры, юмор, железо, разное... 2. Понятно, что "новости клуба" будут эксклюзивными, а все остальные разделы - это просто поиск ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Надо переделать готовый шаблон Темлате-Монстра, как и во всех монстровских шаблонах, там есть две части, хтмл и флеш, соотвтственно в обоих частях нужно заменить контент, т.е. текст и картинки, никаких грандиозных преобразовний не требуется. (тематика ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт17 лет назад