LD-COUNSELOR

Лещ LD-COUNSELOR

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

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Одна из ведущих специализированных юридических фирм Украины,  обслуживающей преимущественно  фармацевтическую  индустрию 

на  территории  Украины 

и  ряда стран СНГ. PR- manager   Обязанности:   - Ведение  своих  проектов  

нам  доверяют  компании, 

представляющие  индустрии

фармацевтики, изделий медицинского назначения, товаров  народного потребления, медицины,  ветеринарии,  косметики, 

парафармацевтики,  химии,  биотехнологии, сельского хозяйства и

продуктов  питания. - развитие новых услуг и практик 

компании; - проведение маркетинговых исследований внутренних  и внешних 

рынков, анализ данных; - ведение переговоров со средствами массовой информации,  освещение в СМИ новостей компании,

написание пресс-релизов; -  управление  процессом  предложения,  включая  

разработку  и  создание 

предложений, презентационных   материалов;    отслеживания   результатов   и   ведение   базы    данных предложений; - планирование и координация внутренних 

и внешних мероприятий компании; - обновление и контроль  создания

рекламных материалов и полиграфии; - поддержание контактов  с подрядчиками; - работа  с веб-сайтом, создание и

развитие каналов коммуникаций; - взаимодействие со средствами массовой информации; - написание пресс-релизов, подготовка дайджестов и пр.; - разработка презентационных материалов, сувенирной и полиграфической

продукции; - планирование и координация мероприятий компании; -работа       с      XRM-системой      

(постановка      и      контроль       маркетинговых      задач)  

Крупнейшая инвестиционная компания в Украине с международным менеджментом, лидер

фондового рынка, надежный онлайн-брокер. Оказывает услуги наибольшему

количеству интернет-трейдеров в Украине. Компания обеспечивает каждую третью

сделку на Украинской бирже. Среди акционеров компании - международный

инвестиционный банк Goldman Sachs.   Специалист по маркетингу, розничная сеть   Обязанности:   - своевременное обеспечение подразделений имиджевой продукцией,

презентационными и раздаточными материалами в соответствии с корпоративным

стилем  (Brand Book) - SMM: написание и размещение контента, анонсов 

и новостей компании  на

страницах соц медиа, привлечение потенциальных клиентов к услугам  Компании по средствам личных рассылок

(регистрации на мероприятия) и контекстной рекламы, увеличение количества «друзей» на страницах Компании в социальных сетях - обновление анонсов, новостей на он-лайн 

ресурсах: собственные сайты компании, доски объявлений, сайты

тренингов, другие  б/платные

он-лайн  ресурсы, партнерские сайты.

Ежемесячный анализ эффективности переходов/ регистраций с внешних  ресурсов - управление админкой сайта  Учебного

центра: контент  наполнение

(http://edu.dragon.ua/), размещение отзывов, копирайт  статей 

и анонсов, добавление новых разделов и страниц, оптимизация текстов,

администрирование баз новых зарегистрированных, брифинг дизайнера на

разработку баннеров, landing pages, pop-up windows, шаблонов  новых модулей сайта - развитие партнерских каналов сотрудничества: проведение переговоров для  расширения базы партнеров, обновление календаря партнерских мероприятий, получение б/платных

или льготных  условий  участия, привлечение внешних спикеров к

мероприятиям компании, кросс- анонсирование - e-mail marketing: подготовка и планирование контента  анонсов 

партнеров для верстки ежемесячного Digest - обеспечение эффективной работы 

Учебного центра: проведение вебинаров (он-лайн семинаров), подготовка отчетов, аналитики для внутренних 

заказчиков (sales, retail, marketing) о кол-ве  регистраций/ посещений, эффективности

мероприятий, обработка отзывов, проведение оценки  удовлетворенности (анкеты, опросники),

формирование баз данных для CRM (Террасофт), обновление библиотеки

шаблонов  ppt спикеров,  увеличение количества регистраций на

занятия УЦ - ведение документооборота по проектам маркетинга и Учебного Центра - участие  в организации конференций,

выставок, лекций, семинаров, корпоративных мероприятий, семинаров Компании

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