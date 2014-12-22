LD-COUNSELOR

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Одна из ведущих специализированных юридических фирм Украины, обслуживающей преимущественно фармацевтическую индустрию

на территории Украины

и ряда стран СНГ. PR- manager Обязанности: - Ведение своих проектов

нам доверяют компании,

представляющие индустрии

фармацевтики, изделий медицинского назначения, товаров народного потребления, медицины, ветеринарии, косметики,

парафармацевтики, химии, биотехнологии, сельского хозяйства и

продуктов питания. - развитие новых услуг и практик

компании; - проведение маркетинговых исследований внутренних и внешних

рынков, анализ данных; - ведение переговоров со средствами массовой информации, освещение в СМИ новостей компании,

написание пресс-релизов; - управление процессом предложения, включая

разработку и создание

предложений, презентационных материалов; отслеживания результатов и ведение базы данных предложений; - планирование и координация внутренних

и внешних мероприятий компании; - обновление и контроль создания

рекламных материалов и полиграфии; - поддержание контактов с подрядчиками; - работа с веб-сайтом, создание и

развитие каналов коммуникаций; - взаимодействие со средствами массовой информации; - написание пресс-релизов, подготовка дайджестов и пр.; - разработка презентационных материалов, сувенирной и полиграфической

продукции; - планирование и координация мероприятий компании; -работа с XRM-системой

(постановка и контроль маркетинговых задач)

Крупнейшая инвестиционная компания в Украине с международным менеджментом, лидер

фондового рынка, надежный онлайн-брокер. Оказывает услуги наибольшему

количеству интернет-трейдеров в Украине. Компания обеспечивает каждую третью

сделку на Украинской бирже. Среди акционеров компании - международный

инвестиционный банк Goldman Sachs. Специалист по маркетингу, розничная сеть Обязанности: - своевременное обеспечение подразделений имиджевой продукцией,

презентационными и раздаточными материалами в соответствии с корпоративным

стилем (Brand Book) - SMM: написание и размещение контента, анонсов

и новостей компании на

страницах соц медиа, привлечение потенциальных клиентов к услугам Компании по средствам личных рассылок

(регистрации на мероприятия) и контекстной рекламы, увеличение количества «друзей» на страницах Компании в социальных сетях - обновление анонсов, новостей на он-лайн

ресурсах: собственные сайты компании, доски объявлений, сайты

тренингов, другие б/платные

он-лайн ресурсы, партнерские сайты.

Ежемесячный анализ эффективности переходов/ регистраций с внешних ресурсов - управление админкой сайта Учебного

центра: контент наполнение

(http://edu.dragon.ua/), размещение отзывов, копирайт статей

и анонсов, добавление новых разделов и страниц, оптимизация текстов,

администрирование баз новых зарегистрированных, брифинг дизайнера на

разработку баннеров, landing pages, pop-up windows, шаблонов новых модулей сайта - развитие партнерских каналов сотрудничества: проведение переговоров для расширения базы партнеров, обновление календаря партнерских мероприятий, получение б/платных

или льготных условий участия, привлечение внешних спикеров к

мероприятиям компании, кросс- анонсирование - e-mail marketing: подготовка и планирование контента анонсов

партнеров для верстки ежемесячного Digest - обеспечение эффективной работы

Учебного центра: проведение вебинаров (он-лайн семинаров), подготовка отчетов, аналитики для внутренних

заказчиков (sales, retail, marketing) о кол-ве регистраций/ посещений, эффективности

мероприятий, обработка отзывов, проведение оценки удовлетворенности (анкеты, опросники),

формирование баз данных для CRM (Террасофт), обновление библиотеки

шаблонов ppt спикеров, увеличение количества регистраций на

занятия УЦ - ведение документооборота по проектам маркетинга и Учебного Центра - участие в организации конференций,

выставок, лекций, семинаров, корпоративных мероприятий, семинаров Компании

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