Графический и веб дизайн
Добрый день.
Я занимаюсь графическим и веб дизайном.
Работаю в программах фотошоп, Paint Tool.
Создаю лендинги и сайты на вордпресс.
Мое портфолио https://www.behance.net/sheriff-2552b4
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Радужная улитка147 просмотров
- Черепаха118 просмотров
- Медуза143 просмотра
- Динозаврик132 просмотра
- Иллюстрация в векторе133 просмотра
- Обложка для группы ВК382 просмотра
- Обложка для канала Utube119 просмотров
- Баннер для ВК108 просмотров
- Дизайн постов ВК, инстаграм671 просмотр
- Дизайн паттерна129 просмотров
- Графический планшет218 просмотров
- Дизайн сайта на ворд пресс85 просмотров