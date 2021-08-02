LDV-LoveDove

Дарья LDV-LoveDove

 
46 летРоссия/Челябинск
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический и веб дизайн

Добрый день.

Я занимаюсь графическим и веб дизайном.

Работаю в программах фотошоп, Paint Tool.

Создаю лендинги и сайты на вордпресс.

Мое портфолио https://www.behance.net/sheriff-2552b4

Мой сайт http://wp2.d-lapynina.pw72n.spectrum.myjino.ru 

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Портфолио
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