Вам нужна качественная верстка или подгон шаблона под двиг? Тогда вы по адресу! Цены не кусаются, качество гарантирую.

Доброго времени суток уважаемые заказчики сайта! Хочу сообщить вам несколько потенциально интересных и хороших новостей:

1. Все что я делаю, стараюсь выполнять в срок и качественно.

2. Гарантирую вам полное и четкое выполнение по ТЗ (так же принимается ваше мнение по изменению самого макета до начала работ).

3. Рисую макеты любых сайтов. Сроки от 2 дней до недели. На период работ четко рассказываю и показываю что делаю.

4. Верстаю макеты которые предоставите или мои же. Сроки от 2 дней до недели (зависит от количества страниц).

5. Подганяю сверстанный шаблон под ваш двиг (будь-то вордпресс или джумла без разницы). Цены на подгон больше чем верстка но подгон делаю пиксель в пиксель . Сроки от 2х дней до недели. Оговариваем с заказчиком.

Поскольку вы меня совсем не знает, готов предоставить несколько примеров своих работ. Обращайтесь!

Статус: СВОБОДЕН ДЛЯ ЗАКАЗОВ