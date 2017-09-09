LDeV

Виктор LDeV

 
33 годаУкраина/Винница
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Вам нужна качественная верстка или подгон шаблона под двиг? Тогда вы по адресу! Цены не кусаются, качество гарантирую.

Доброго времени суток уважаемые заказчики сайта! Хочу сообщить вам несколько потенциально интересных и хороших новостей:

1. Все что я делаю, стараюсь выполнять в срок и качественно.

2.  Гарантирую вам полное и четкое выполнение по ТЗ (так же принимается ваше мнение по изменению самого макета до начала работ).

3. Рисую макеты любых сайтов. Сроки от 2 дней до недели. На период работ четко рассказываю и показываю что делаю.

4. Верстаю макеты которые предоставите или мои же. Сроки от 2 дней до недели (зависит от количества страниц).

5. Подганяю сверстанный шаблон под ваш двиг (будь-то вордпресс или джумла без разницы). Цены на подгон больше чем верстка но подгон делаю пиксель в пиксель. Сроки от 2х дней до недели. Оговариваем с заказчиком.

Поскольку вы меня совсем не знает, готов предоставить несколько примеров своих работ. Обращайтесь!

Статус: СВОБОДЕН ДЛЯ ЗАКАЗОВ

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