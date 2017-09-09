Доброго времени суток уважаемые заказчики сайта! Хочу сообщить вам несколько потенциально интересных и хороших новостей:
1. Все что я делаю, стараюсь выполнять в срок и качественно.
2. Гарантирую вам полное и четкое выполнение по ТЗ (так же принимается ваше мнение по изменению самого макета до начала работ).
3. Рисую макеты любых сайтов. Сроки от 2 дней до недели. На период работ четко рассказываю и показываю что делаю.
4. Верстаю макеты которые предоставите или мои же. Сроки от 2 дней до недели (зависит от количества страниц).
5. Подганяю сверстанный шаблон под ваш двиг (будь-то вордпресс или джумла без разницы). Цены на подгон больше чем верстка но подгон делаю пиксель в пиксель. Сроки от 2х дней до недели. Оговариваем с заказчиком.
Поскольку вы меня совсем не знает, готов предоставить несколько примеров своих работ. Обращайтесь!
Статус: СВОБОДЕН ДЛЯ ЗАКАЗОВ
- Описание для категории, 100% уникальность.157 просмотров
- Качественно и быстро рисую и верстаю шаблоны146 просмотров