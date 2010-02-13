Добрый день!

Немного обо мне:

- в настоящий момент я учусь (в ВУЗе), направление: обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем и сетей, живу в городе Днепропетровске (Украина);

- имею среднее специальное образование по специальности «обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем и сетей», закончил с красным дипломом;

- знаю аппаратную часть ПК на уровне администратора;

- имею неплохие знания WIN XP, продвинутый пользователь(уровень явно выше среднего, начальный уровень администратора), работаю с офисными программами, Photoshop, редакторами звука и видеомонтажа, программами распознавателями и т.д. Быстро осваиваю новые;

- хорошо знаю английский, хорошая грамматика, разговорный немного страдает, иногда немного не хватает

лексического запаса – но это все дело времени. Особенно хорошо знаю технический английский сетевого

направления. Знания англ. не идеальны и еще нужно доучивать, дорабатывать;

- участник и победитель олимпиад по англ. языку как внутри техникума, так и на уровне города;

- заканчиваю обучение в сетевой академии CISCO СCNA (Routing and Switching), на специалиста по сетям (отсюда

и хорошие знания тех. английского, связанного с сетями);

- знаю основы веб-программирования (php, MySQL, html, css);

- быстро обучаем, необходимое быстро доучиваю и осваиваю, что не проблема. Главное чтоб была мотивация, а

она, как правило, есть;

- пунктуальный и ответственный;

- инициативный и целеустремленный,имею аналитический склад ума;

- могу управлять группой людей, и нужно признать, мне это нравится;

- молодой и активный (мне 20 лет), открыт новым идеям и нововведениям, предпочитаю работу с оплатой по

факту выполнения работы - лучше отработать с максимальной продуктивностью 4 часа в день, чем отсидеть 8.

Чем занимаюсь и где работаю.

1. Пишу статьи-обзоры программных продуктов для КПК и коммуникаторов на платформе Windows Mobile, но это далеко не предел - меня интересует все что связано с новинками «железа», электроникой, нововведениями, компьютерами и т.д.

2. Работаю системным администратором в университете. Работы не много, зарплата не высокая, но соответствует затратам времени. Знаю ПК на аппаратном уровне, продвинутый пользователь ОС. В настоящий момент интересуюсь автоматическим развертыванием ОС (Windows 7, Vista, но справлюсь и с развертыванием XP).

3. Работал программистом небольшого сайта. Полностью разрабатывал дизайн, программировал, раскручивал и поддерживал сайт http://glucostab.com.ua/. Сайт далек от идеала, кое-где кривовато сделан-это очевидно, но с поставленной задачей справляется на все 100%. Ошибок и непредсказуемого поведения не наблюдалось, был сделан очень быстро – тестовая полнофункциональная версия была готова за 2 дня, наладка и доработка потом велась две-три недели. Параллельно со мной сайт раскручивала какая-то компания, результаты раскрутки не удовлетворили заказчика, после это раскрутка сайта упала также на меня. Смог поднять его в топ 10, по некоторым конкурентным запросам в топ 3 и даже на первое. Уверен, достиг бы большего, потому как я провел лишь подготовительный этап - оптимизацию некоторых страниц сайта и SEO-копирайт/рерайт некоторых страниц. Кроме того, вел переговоры с покупателями, заказчиками, представителями по продажам препарата на этом сайте. Координировал некоторые действия представителей по территории Украины. Уволился из-за несоответствия зарплаты затраченному времени и функциям что я выполнял. Чистое время работы составило 1 год, без выходных и отпусков.

Интересы.

Интересуюсь торговлей на мировых валютных рынках. Считаю весьма интересным, дающим возможность анализировать и прогнозировать, основываясь на собственных наблюдениях и умозаключениях. Учусь, когда это позволяет время, на внутридневных графиках. Выбрал именно их, несмотря на то, что они самые сложные, движутся явно активнее и их сложнее предсказать, нужно быстрее принимать решение. Это позволит все таки определить насколько точно я могу овладеть техническим анализом, это не так и просто, но кто говорил что будет легко?

На досуге могу так же заниматься даунхиллом или фрирайдом (способы езды на горном велосипеде). Люблю быстрые и скоростные спуски, люблю активный вид отдыха, занятия спортом. Занимался плаваньем, дзюдо, участвовал в соревнованиях, занимал призовые места.

Интересуюсь компьютерным «железом», новыми технологиями, открытиями. Не люблю сидеть на месте.

Работа.

Так как я сейчас учусь, то у меня не нормированный рабочий день, потому не получится работать полный день. Идеально мне подходит неполный день и удаленная работа, работа ночью, работа по факту выполнения задания.

О расценках:

- рерайт - 1$

- копирайт - 2$

- сео-рерайт - 1,5$

- сео-копирайт - 2,5$

- перевод (англ-рус)- 2,5 - 3,5 $

- контент-менеджерство - 0,1-0,3$ за позицию в зависимости от сложности.

Контакты.

Могу быть в сети как по 15 часов в день, так и изредка отсутствовать (но это не касается случаев когда оговорена встреча, в таком случае я буду обязательно).В случае сотрудничества всегда буду на связи.

Если связываетесь со мной через ICQ, прошу указывать кто Вы и по какому поводу пишите. Сейчас слишком много спама и мусора, потому сообщения без темы просто игнорирую.

Мои контакты:

1. ICQ: 415480842 (обязательно укажите кто Вы и по какому поводу пишите)

2. E-mail: [email protected]

3. Телефон: +380959163530

Сделаю все быстро, качественно. Серьезно подхожу ко всем поставленным задачам