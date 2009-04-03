LEON

Линар LEON

 
29 летРоссия/Уфа
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Установка .NET 3.5 на виндовс сервер + устранение ошибок

    Здравствуйте! Нужен админ windows (server2016) для установки .NET 3.5 (по какой-то причине установка слетает). + в логах есть какие-то ошибки, возможно, их придётся пофиксить. Оставляйте контакты(желательно телеграм) и ваши расценки.

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Небольшой скрипт

    Здравствуйте! Есть txt файлы с сайтами 1 файл = 1 категория в самом файле есть подкатегории Нужно сделать следующее: Брать рандомно из 3-5 категорий(файлов) по 1-3 сайта(все сайты с одной подкатегории в этом файле) Например: Взяли файл tech.txt нужно взять из ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Собрать максимум данных о пользователе

    Здравствуйте! 1. Нужно собрать максимум данных о пользователе (всевозможные фингерпринты и тп) для его идентификации на других сайтах. 2. Сохранять это в удобном виде. В отклике указывайте какие по вашему ключевые параметры для "фингерпринта" пользователя.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Регулярные выражения

    Нужно помочь с регулярками Дам примеры скриптов, нужно написать под каждый регулярку, с помощью которой можно было бы удалить этот код полностью.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рекламный блок в приложении андроид

    Нужно в своих приложениях иметь возможность показывать рекламный блок(который без проблем можно закрыть, как в примере). Блок показывается только 1 раз при запуске приложения и всё. Управление должно происходить с сервера, нужно: 1. Возможность включать/выключать показ блока. 2. ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • JAVA + WEB

    Нужно в своих приложениях иметь возможность показывать рекламный блок(который без проблем можно закрыть, как в примере). Блок показывается только 1 раз при запуске приложения и всё. Управление должно происходить с сервера, нужно: 1. Возможность включать/выключать показ блока. 2. ...

    Java
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • В поисках копирайтера на женскую тематику

    В поисках копирайтера для сайта на женскую тематику (беременность, роды). Что требуется от исполнителя: - Написание статей на тематику сайта - Самостоятельное добавление статей на сайт (если нет опыта - нестрашно, научим, это несложно) В заявке указывайте цену за ...

    Написание статей
    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер для фильмов

    Ищется хороший копирайтер для фильмов, которые ещё не вышли (примеры текстов скину). Желательно чтобы вы были хоть немного киноманом. Указывайте свою icq и вашу цену за 1к знаков

    Копирайтинг57 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Активатор МойМир в аккаунтах mail.ru

    Есть аккаунты mail.ru нужно сделать активатор ММ Что он должен уметь: 1. Заливать аватарку (фото) + несколько фотографий в альбом для симуляции активности, возможность указывать папку, откуда будут браться фотки 1.1 Заполнять все данные (из анкеты): школа, карьера, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер ЯМ и импорт в несколько кмс

    Нужен парсер ЯМ Обязательно оставляйте свою icq и приблизительную цену я сввяжусь с выбранным исполнителем Примерное ТЗ (потом будут добавления с выбранным исполнителем): 1. Многопоточный парсер ЯМ с картинками, то есть картинки должны заливатся на хост откуда парсится ...

    WordPressJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно переделать любой парсер под мои нужды

    Парсер может быть любой главное качественный, парсить надо будет яндекс маркет Парсер должен: 1. Естественно парсить яндекс маркет :) парсить надо по разделам на выбор, т.е например надо напарсить ноутбуки, чтобы парсил только ноутбуки. 2. Сохранять напарсенное как ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
dkrotof
Кротов 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
$15
10 баллов
4 года назад
Небольшой скрипт
всё ок, оплата получена вовремя
Всё выполнено быстро и чётко по ТЗ.
Ответный отзыв
vadimkiselev
Вадим 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Регулярные выражения
Всё отлично. Быстрая оплата
Всё отлично, понял задачу, выполнил быстро, рекомендую!
Ответный отзыв
meeks4
Роман 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Рекламный блок в приложении андроид
Рекомендую к сотрудничеству!
Всё выполнено отлично! Роман пошёл на встречу и сделал все "хотелки" которые не были указаны в ТЗ, но всплыли в процессе. Рекомендую!
Ответный отзыв
oksanamo
Oksana 
49 летЕгипет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
9 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Нужен рерайтер/копирайтер для адалт текстов
Очень приятный заказчик. Проверка работы моментальная. Оплата тут же. Всё можно всегда спросить и уточнить. Задачи ставятся чётко и понятно. Работать с таким заказчиком - одно удовольствие. Спасибо большое.
Написала отличную статью, быстро и качественно, очень ответственная, будем сотрудничать дальше
Ответный отзыв
Demiurh
Тут 
87 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
50 отзывов(-3)
$40
10 баллов
15 лет назад
Нужно переделать любой парсер под мои нужды
Очень грамотный заказчик. Понимает смысл проделываемых действий, направленных на создание необходимой программной среды. Если что-то не понимает, адекватно воспринимает инструкции и "не бежит впереди паровоза". Было очень приятно работать. Рекомендую!
Выполнил работу быстро, качественно, плюс помог настроить необходимые программы для работы. С ним было приятно работать думаю буду обращаться ещё.
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