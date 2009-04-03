Здравствуйте! Нужен админ windows (server2016) для установки .NET 3.5 (по какой-то причине установка слетает). + в логах есть какие-то ошибки, возможно, их придётся пофиксить. Оставляйте контакты(желательно телеграм) и ваши расценки.
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Есть txt файлы с сайтами 1 файл = 1 категория в самом файле есть подкатегории Нужно сделать следующее: Брать рандомно из 3-5 категорий(файлов) по 1-3 сайта(все сайты с одной подкатегории в этом файле) Например: Взяли файл tech.txt нужно взять из ...Завершен4 года назад
Здравствуйте! 1. Нужно собрать максимум данных о пользователе (всевозможные фингерпринты и тп) для его идентификации на других сайтах. 2. Сохранять это в удобном виде. В отклике указывайте какие по вашему ключевые параметры для "фингерпринта" пользователя.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно добавить admob sdk в опубликованное приложение и настроить рекламные блоки. Приложение на swift.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно помочь с регулярками Дам примеры скриптов, нужно написать под каждый регулярку, с помощью которой можно было бы удалить этот код полностью.Завершен6 лет назад
Нужно в своих приложениях иметь возможность показывать рекламный блок(который без проблем можно закрыть, как в примере). Блок показывается только 1 раз при запуске приложения и всё. Управление должно происходить с сервера, нужно: 1. Возможность включать/выключать показ блока. 2. ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно в своих приложениях иметь возможность показывать рекламный блок(который без проблем можно закрыть, как в примере). Блок показывается только 1 раз при запуске приложения и всё. Управление должно происходить с сервера, нужно: 1. Возможность включать/выключать показ блока. 2. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется человек который будет: -писать статьи по списку ключевых слов -добавлять их на сайт (wordpress)Копирайтинг16 заявокЗакрыт7 лет назад
В поисках копирайтера для сайта на женскую тематику (беременность, роды). Что требуется от исполнителя: - Написание статей на тематику сайта - Самостоятельное добавление статей на сайт (если нет опыта - нестрашно, научим, это несложно) В заявке указывайте цену за ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищется хороший копирайтер для фильмов, которые ещё не вышли (примеры текстов скину). Желательно чтобы вы были хоть немного киноманом. Указывайте свою icq и вашу цену за 1к знаковКопирайтинг57 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть аккаунты mail.ru нужно сделать активатор ММ Что он должен уметь: 1. Заливать аватарку (фото) + несколько фотографий в альбом для симуляции активности, возможность указывать папку, откуда будут браться фотки 1.1 Заполнять все данные (из анкеты): школа, карьера, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется рерайтер/копирайтер для написания адалт текстов Требований не много: 1. Я даю ключевики и ТЗ вы пишите текст 2. Желательно опыт работы в адалт тематикеКопирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен парсер ЯМ Обязательно оставляйте свою icq и приблизительную цену я сввяжусь с выбранным исполнителем Примерное ТЗ (потом будут добавления с выбранным исполнителем): 1. Многопоточный парсер ЯМ с картинками, то есть картинки должны заливатся на хост откуда парсится ...Закрыт14 лет назад
- $10
Приватный проект для DemiurhЗавершен15 лет назад
Парсер может быть любой главное качественный, парсить надо будет яндекс маркет Парсер должен: 1. Естественно парсить яндекс маркет :) парсить надо по разделам на выбор, т.е например надо напарсить ноутбуки, чтобы парсил только ноутбуки. 2. Сохранять напарсенное как ...Завершен15 лет назад
Нужно сделать коментатор в ucoz более подробно опишу ТЗ в icq 4664293Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад