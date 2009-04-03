Нужно в своих приложениях иметь возможность показывать рекламный блок(который без проблем можно закрыть, как в примере). Блок показывается только 1 раз при запуске приложения и всё. Управление должно происходить с сервера, нужно: 1. Возможность включать/выключать показ блока. 2. ...