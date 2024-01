филолог английского языка опыт работы переводчиком 5 лет

e-mail [email protected]

Nugmanova Lola Vladimirovna

Personal information • Date o birth : 09.01.1978

• Place of birth Andijan Uzbekistan

• Nationality Uzbekistan

• Marital status alone•

Education

2004 – 2008 Uzbek state world languages University faculty of English philology

Teacher of English

Experience

Oriental gold tower children’s potential training school

Penglai Shandon province

April 2012-now

Jilin Province Tianshuo Education Exchange Service Center

IN CHANGCHUN Jilin province

ESL TEACHER OF ENGLISH APRIL 2011 – April2012

TEACHER OF English for adults (oral English preparation for entrance exam)

2008 AUGUST -2010 AUGUST

languages

Russian native

English fluently