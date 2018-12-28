Привет! Я бы хотел рассказать немного фактов о себе...

Итак, начал я работать с такими программами как фотошоп ещё в 11 лет, мне дико понравился дизайн, но так как просто рисовать мне становилось всё сложнее и сложнее (времени не хватает - учёба), то я перешёл на более быстрый вид этого искусства. Спустя 5 лет у меня уже есть отличный опыт, я использую только новые и качественные программы, также использую профессиональную технику (дизайнерский планшет, специализированную мышь, сильный компьютер для быстрого рендера изображений). В своих работах я применяю кучу дополнений и эффектов, от мокапа телефона до градации цветов.