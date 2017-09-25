LEXiTgroup

Предлагает вашему вниманию услуги по разработке сайтов и их дальнейшему продвижению.
Мы специализируемся на следующих направлениях:
Разработка сайтов любой сложности для малого, среднего и крупного бизнеса:
- Landing Page (одностраничный сайт)
- Сайт-визитка
- Интернет-магазин, интернет-каталог
- Сайт по индивидуальным параметрам
- Корпоративный сайт
Продвижение сайтов в поисковых системах
В LEX_IT group работают 6 фрилансеров: дизайнер, SMM, контент-менеджер, верстальщик, программист, специалист по продвижение в поисковых системах. Богатый опыт работы нашей студии в рекламном агентстве позволяет нам выделить Ваш продукт среди конкурентов и увеличить трафик потенциальных клиентов.
Используя свои навыки, продвинем Ваш бизнес в интернете.
- Качество услуг на уровне ведущих компаний.
- Точное соблюдение сроков.
- Цены существенно ниже, чем в компаниях (зачастую в разы).
- Создание оригинального дизайна с учетом современных тенденций.
- Грамотная структура сайта, которую оценят клиенты и пользователи.
- Вывод сайта в ТОПы поисковых систем с учетом ключевых фраз и стандартов алгоритмов Яндекc и Google.
- Обучение самостоятельному редактированию сайта; простой в управлении CMS (система управления сайтом).
Мы с радостью проконсультируем вас по всем возникшим вопросам, предоставим портфолио и определим стоимость вашего проекта.
Дополнительные услуги:
- Ведение и продвижение групп в социальных сетях.
- Оформление, ведение и продвижение страниц в Инстаграмме.
Цены на эти услуги обговариваются отдельно.