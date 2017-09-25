LEXiTgroup

Алексей Семенов LEXiTgroup

 
27 летРоссия/Казань
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание и продвижение сайтов

Предлагает вашему вниманию услуги по разработке сайтов и их дальнейшему продвижению.

Мы специализируемся на следующих направлениях: 

Разработка сайтов любой сложности для малого, среднего и крупного бизнеса: 

- Landing Page (одностраничный сайт)

- Сайт-визитка 

- Интернет-магазин, интернет-каталог 

- Сайт по индивидуальным параметрам

- Корпоративный сайт 

Продвижение сайтов в поисковых системах

В LEX_IT group работают 6 фрилансеров: дизайнер, SMM, контент-менеджер, верстальщик, программист, специалист по продвижение в поисковых системах. Богатый опыт работы нашей студии в рекламном агентстве позволяет нам выделить Ваш продукт среди конкурентов и увеличить трафик потенциальных клиентов.

Используя свои навыки, продвинем Ваш бизнес в интернете.

- Качество услуг на уровне ведущих компаний. 

- Точное соблюдение сроков. 

- Цены существенно ниже, чем в компаниях (зачастую в разы). 

- Создание оригинального дизайна с учетом современных тенденций. 

- Грамотная структура сайта, которую оценят клиенты и пользователи. 

- Вывод сайта в ТОПы поисковых систем с учетом ключевых фраз и стандартов алгоритмов Яндекc и Google. 

- Обучение самостоятельному редактированию сайта; простой в управлении CMS (система управления сайтом).

Мы с радостью проконсультируем вас по всем возникшим вопросам, предоставим портфолио и определим стоимость вашего проекта.

Дополнительные услуги: 

- Ведение и продвижение групп в социальных сетях. 

- Оформление, ведение и продвижение страниц в Инстаграмме. 

Цены на эти услуги обговариваются отдельно.

Сайт-визитка