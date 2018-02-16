Дизайн и печать, айдентика, брендирование.
Здравствуйте! готовы выполнить качественно и в сроки!
Всегда нахожусь на связи с клиентом.
Для заказчика готовы рассмотреть работу по договору и любые виды оплат (нал/безнал)
делаем так же печать и производство продукции
по ссылке наши работы : https://www.behance.net/medialicne2e57 https://licmedia.com.ua/portfolio.html0 (800) 30-30-40 / [email protected]http://licmedia.com.ua/img/reklama-v-nedvizhimosti.pdf
Портфолио
- Дизайн и печать флаера для Конного клуба Equides474 просмотра