Ваш заказ - моя забота...

35 лет. В настоящее время в декретном отпуске. Образование высшее экономическое. Стаж работы по специальности - 16 лет. Имеется опыт ведения деловой корреспонденции, также могу писать поздравления в стихах и прозе, детские сказки, небольшие любовные рассказы, статьи на тему: здоровье и красота, воспитание детей, проведение досуга, народная медецина, рекламные тексты. Опыт маленький, но к каждому заказу отношусь более чем серьезно. Сработаемся.