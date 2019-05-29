LINKOLN26

Никита Ставицкий LINKOLN26

 
21 годУкраина/Селидово
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Моя цель: Довести каждую работу до совершенства.

Здравствуйте, меня зовут Никита и я хотел бы рассказать вам немного о себе. Не смотря на мой ранний возраст, я профессионально занимаюсь веб дизайном. Поэтому у меня есть опыт в данной сфере.

Моя основная профессия - веб дизайн. Также имею большой опыт и навыки в сфере копирайтинга и в сфере контент-менеджера.

Я выпускник школы по веб дизайну - Empire of Design. Я постараюсь, чтоб все было на высшем уровне, качественно. Рекомендую ознакомиться с моим портфолио.

Что вы получите при сотрудничестве со мной?

- Качественный подход к выполнению вашего заказа;

- Принятые во внимание все ваши желания и советы;

- Связь со мной 24/7;

- Воплощение ваших идей в реальность;

- Выгодные условия сотрудничества и доступные цены;

- Быстрое выполнение поставленных задач;

- Четкое выполнения заказа по ТЗ;

- С пониманием отношусь к правкам и исправляю их;

- В конце, вы получите качественный дизайн интернет магазина, сайта, landing page, визитки, банера, логотипа и т.д.

Также я готов написать для вас текст на разную тематику, любой сложности за короткий промежуток времени. Цена договорная.

Буду рад каждому новому сотрудничеству. Спасибо за внимание.

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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сделать дизайн части главной страницы
Сделал достойную работу.
Отличный заказчик. Оплатил тестовую работу, всегда на связи. Очень приятный человек. Буду безумно рад сотрудничать ещё раз)
Ответный отзыв
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