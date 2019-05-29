Здравствуйте, меня зовут Никита и я хотел бы рассказать вам немного о себе. Не смотря на мой ранний возраст, я профессионально занимаюсь веб дизайном. Поэтому у меня есть опыт в данной сфере.
Моя основная профессия - веб дизайн. Также имею большой опыт и навыки в сфере копирайтинга и в сфере контент-менеджера.
Я выпускник школы по веб дизайну - Empire of Design. Я постараюсь, чтоб все было на высшем уровне, качественно. Рекомендую ознакомиться с моим портфолио.
Что вы получите при сотрудничестве со мной?
- Качественный подход к выполнению вашего заказа;
- Принятые во внимание все ваши желания и советы;
- Связь со мной 24/7;
- Воплощение ваших идей в реальность;
- Выгодные условия сотрудничества и доступные цены;
- Быстрое выполнение поставленных задач;
- Четкое выполнения заказа по ТЗ;
- С пониманием отношусь к правкам и исправляю их;
- В конце, вы получите качественный дизайн интернет магазина, сайта, landing page, визитки, банера, логотипа и т.д.
Также я готов написать для вас текст на разную тематику, любой сложности за короткий промежуток времени. Цена договорная.
Буду рад каждому новому сотрудничеству. Спасибо за внимание.
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