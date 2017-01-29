LI_production

Клипмейкинг

Занимаюсь клипмейкингом на протяжении 2-х лет.

Создаю промо ролики к футбольным матчам, превью и видео обзоры различных спортивных событий. В плане видео монтажа умею многое.

На YouTube данные ролики собирают 6-20к просмотров, так как есть группы, которые охотно берутся их продвигать без малейшей платы. Зачастую даже без моего ведома.

Основной площадкой для заработка использую соц. сеть ВКонтакте.

Являюсь клипмейкером в двух спортивных сообществах, чья суммарная аудитория достигает достигает 100к подписчиков.

Свою работу выполняю быстро, качественно, и не дорого.