LIrinka_box

Любчик Ирина Владимировна
e-mail [email protected]
ICQ - 319-502-480 (можно писать в offline)
Дата рождения: 03.01.1984 г., (24 полных года)
Семейное положение: Замужем, детей нет
Навыки:
Свободное владение ПК, офисных приложений (Word, Excel, Access), AutoCAD.
Образование:
1. Промышленное и гражданское строительство (диплом с отличием)
2. Финансы
Дополнительная информация:
Иностранный язык - английский (хорошо), знание технических терминов,
Личные качества:
Ответственность, пунктуальность, работоспособность и упорство.