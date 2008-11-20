LIrinka_box

Ирина Любчик LIrinka_box

 
40 летУкраина/Винница
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Любчик Ирина Владимировна

e-mail [email protected]

ICQ - 319-502-480 (можно писать в offline)

Дата рождения: 03.01.1984 г., (24 полных года)

Семейное положение: Замужем, детей нет

Навыки:

Свободное владение ПК, офисных приложений (Word, Excel, Access), AutoCAD.

Образование:

1. Промышленное и гражданское строительство (диплом с отличием)

2. Финансы

Дополнительная информация:

Иностранный язык - английский (хорошо), знание технических терминов,

Личные качества:

Ответственность, пунктуальность, работоспособность и упорство.

AutoCAD