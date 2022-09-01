LIsa_Dvornik

Графический дизайнер

﻿Многозадачность и психология

Дизайн - это не только про гармонию и визуальное наслаждение. Дизайн - это про эмоцию и внимание клиента. Он привязывать клиента к вашему продукту на психологическом уровне. Поэтому я погружена не только в дизайн-сферу, но так же обучаюсь на факультете "Социология и социальная информатика" в НИУ ВШЭ. В прошлом победитель всероссийских олимпиад школьников по психологии, социологии и обществознанию.

Кроме научного анализа потребителя, я могу работать в разных техниках при исполнении. В идеале знаю Photoshop, Illustrator, Figma, хорошо разбираюсь в 3DS Max и Blender, кроме того обучалась в художественной школе и владею академическими техниками: от графики до гравюры.