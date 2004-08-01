LKivi

Каталина LKivi

 
34 годаФинляндия/Хельсинки
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Студентка специальности Бизнес-ИТ; свободное владение финским и английским

Персональные данные:

имя Леа Каталина Кивинен

дата рождения 6.7.1989

контакные данные:

[email protected]

Образование

08.2013-06.2016 Business IT, бакалавр

Haaga-Helia University of applied science,

08.2007 - 05.2012 Психология, бакалавр

Московский Городской Психолого-Педагогический Университет

08.2004 - 06.2006 курсы секретаря-референта

Колледж при МИД РФ

Знания языков

русский родной

английский свободный

финский свободный

Навыки IT

HTML

С# - начальные навыки

техническая верстка

MS Office

графические редакторы LighRoom, Photoshop

Юзабилити

Опыт работы

15.02.2012 - 15.06.2013 Seure OY, Хельсинки

воспитатель в дет. саду

19.04.2011 - 14.02.2012 Библиотека Восточной Хааги, Хельсинки

библиотекарь

15.06.2007 - 31.05.2009 ООО "Тетра", Королев

секретарь-ассистент

HTMLPhotoshop