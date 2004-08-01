Персональные данные:
имя Леа Каталина Кивинен
дата рождения 6.7.1989
контакные данные:
Образование
08.2013-06.2016 Business IT, бакалавр
Haaga-Helia University of applied science,
08.2007 - 05.2012 Психология, бакалавр
Московский Городской Психолого-Педагогический Университет
08.2004 - 06.2006 курсы секретаря-референта
Колледж при МИД РФ
Знания языков
русский родной
английский свободный
финский свободный
Навыки IT
HTML
С# - начальные навыки
техническая верстка
MS Office
графические редакторы LighRoom, Photoshop
Юзабилити
Опыт работы
15.02.2012 - 15.06.2013 Seure OY, Хельсинки
воспитатель в дет. саду
19.04.2011 - 14.02.2012 Библиотека Восточной Хааги, Хельсинки
библиотекарь
15.06.2007 - 31.05.2009 ООО "Тетра", Королев
секретарь-ассистент