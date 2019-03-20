3D моделирование, визуализация
Работаю в SOLIDWORKS, CREO, CorelDRAW, PHOTOSHOP, AutoCAD. Высшее техническое образование (специальность "Приборостроение" в Белорусском Национальном Техническом Университете), так же окончил курс "Дизайн мебели" в центре дизайна "Стахис". Умение рисовать от руки, творческая составляющая в создании проектов.
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Портфолио
- Погремушка128 просмотров
- Микрофон игрушка116 просмотров
- Смартфончик131 просмотр
3D-графика
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