LMT_VerWeb

VerWeb это дружная команда IT-шников, которая может предоставить следующие услуги:
- Комплексная разработка IT-инфраструктуры,
- Разработка Landing Page,
- Разработка корпоративных сайтов,
- Разработка PWA приложений,
- Разработка SaaS продуктов,
- Комплексная разработка инфраструктуры сервера,
- Аналитика бизнеса, составление технической документации, диаграмм, схем процессов бизнеса и приложения,
- Проектирование дизайна и функционала адаптивных сайтов,
- Проведение анализа целевой аудитории для максимальной конверсии,
- Проведение анализа конкурентов,
- Разработка дизайн-макетов в Figma/Photoshop.
Наш опыт сформирован в процессе работы в таких компаниях как Яндекс, Vk Group, China petroleum engineering & construction corporation, Транснефть, Сбер, Альфа-Банк, Московская Биржа, Велесстрой, НИПИГАЗ.
Также наша команда работала на ряде европейских проектов, связанных со страховой и образовательной деятельностью. Наши сотрудники - выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, РХТУ им. Д.И. Менделеева и др. образовательных учреждений. Мы говорим на русском, английском, а некоторые из нас - ещё и на французском и сербском.
Мы можем быть полезны малому и среднему бизнесу,либо у которого нет собственного сайта или сервиса, либо у которого есть сайт, но его нужно оптимизировать и обновить. Будем рады создать IT инфраструктуру вашего бизнеса и/или помочь вашему бизнесу выйти на новый уровень!