LMT_VerWeb

Веб-студия "VerWeb"

VerWeb это дружная команда IT-шников, которая может предоставить следующие услуги:

Комплексная разработка IT-инфраструктуры,

Разработка Landing Page,

Разработка корпоративных сайтов,

Разработка PWA приложений,

Разработка SaaS продуктов,

Комплексная разработка инфраструктуры сервера,

Аналитика бизнеса, составление технической документации, диаграмм, схем процессов бизнеса и приложения,

Проектирование дизайна и функционала адаптивных сайтов,

Проведение анализа целевой аудитории для максимальной конверсии,

Проведение анализа конкурентов,

Разработка дизайн-макетов в Figma/Photoshop.

VerWeb работаеn с языками программирования или разметки: Python, JS, SQL, PHP, HTML, CSS. Знаем много разных современных фреймворков (fastapi, flaskapi, django, nuxt, vue, tailwind, laravel, etc). Также мы знаем математическую статистику и делаем бизнес-схемы в нотациях EPC, BPMN, VAD, UML.

Наш опыт сформирован в процессе работы в таких компаниях как Яндекс, Vk Group, China petroleum engineering & construction corporation, Транснефть, Сбер, Альфа-Банк, Московская Биржа, Велесстрой, НИПИГАЗ.

Также наша команда работала на ряде европейских проектов, связанных со страховой и образовательной деятельностью. Наши сотрудники - выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, РХТУ им. Д.И. Менделеева и др. образовательных учреждений. Мы говорим на русском, английском, а некоторые из нас - ещё и на французском и сербском.

Мы можем быть полезны малому и среднему бизнесу,либо у которого нет собственного сайта или сервиса, либо у которого есть сайт, но его нужно оптимизировать и обновить. Будем рады создать IT инфраструктуру вашего бизнеса и/или помочь вашему бизнесу выйти на новый уровень!