Постановка и ведение бухучета, подготовка и сдача документов в налоговую, проведение аудита, анализ ТЦО, КИК

Предлагаю полный комплекс бухгалтерских, аудиторских и налоговых услуг! Услуги оказываются проф. бухгалтером, сертифицированным аудитором. Заключение договора и соглашения о конфиденциальности – гарантия безопасности вашей информации!

Работаю быстро, качественно, профессионально! Буду рад клиенту любого масштаба деятельности – ИП, микро-, малый, средний и крупный бизнес! Имеется возможность выезда по России!

Мои контакты:

телефон 8-929-994-29-88

почта [email protected]