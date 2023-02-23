LOGO_VIZ

Илья LOGO_VIZ

 
32 годаКазахстан/Алматы
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
ДИЗАЙН|РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА|ВИЗИТОК

Здравствуйте!

Работаю в сфере графического дизайна более пяти лет, готов выполнить Ваш проект быстро и качественно.

Почему стоит обратиться ко мне:

- Я каждый день на связи. Вы всегда можете получить оперативный ответ на любой интересующий вопрос.
- Я предоставляю бесплатную поддержку своих работ после сдачи проекта.
- Всегда сдаю проекты вовремя.
Для заказчика:

1. Неограниченные правки.

2. Работаю всегда до полного утверждения вами заказа!

3. Профессиональный подход к каждому заказу.

4. В том числе работаю и в ночное время.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!