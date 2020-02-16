LOMONOSOV616

Дмитрий LOMONOSOV616LOMONOSOV616
27 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка,создание уникального дизайна и логотипа, интеграция с CMS.
Немного о себе:
Я занимаюсь веб разработкой уже более пяти лет.
Каждый проект я делаю с удовольствием, а главное - в срок.
Порядок работы:
Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.
Работаю только по предоплате или безопасной сделке.
Работая со мной вы получаете качественный продукт в оговоренный срок.
По окончанию работы я всегда поддерживаю свой продукт.
Почта: [email protected]
Знания,навыки:
- Twitter Bootstrap 4
- HTML5
- CSS3
- Flexbox
- VCS Git
- SASS/SCSS
- JavaScript, jQuery
- Responsive
- Parallax scrolling
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Pixel perfect
- Wordpress.
- Ps CS6
- Adobe illustrator
Действие аккаунта приостановлено!