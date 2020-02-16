LOMONOSOV616

Дмитрий LOMONOSOV616

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка,создание уникального дизайна и логотипа, интеграция с CMS.

Немного о себе:

Я занимаюсь веб разработкой уже более пяти лет. 

Каждый проект я делаю с удовольствием, а главное - в срок.

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Работаю только по предоплате или безопасной сделке.

Работая со мной вы получаете качественный продукт в оговоренный срок.

По окончанию работы я всегда поддерживаю свой продукт.

Почта: [email protected]

Знания,навыки:

  • Twitter Bootstrap 4
  • HTML5
  • CSS3
  • Flexbox
  • VCS Git
  • SASS/SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • Responsive
  • Parallax scrolling
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Pixel perfect
  • Wordpress.
  • Ps CS6
  • Adobe illustrator
JavascriptWordPressHTMLBootstrapjQueryIllustratorSCSSSASSGit