LOMONOSOV616

Профессиональная верстка,создание уникального дизайна и логотипа, интеграция с CMS.

Немного о себе:

Я занимаюсь веб разработкой уже более пяти лет.

Каждый проект я делаю с удовольствием, а главное - в срок.

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Работаю только по предоплате или безопасной сделке.

Работая со мной вы получаете качественный продукт в оговоренный срок.

По окончанию работы я всегда поддерживаю свой продукт.

Почта: [email protected]

Знания,навыки: