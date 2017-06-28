Решить 5 контрольных по "Арифметико-логические основы и схемотехника электронных вычислительных машин".
Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
Закрыт
5 лет назад
Решить 5 контрольных по "Арифметико-логические основы и схемотехника электронных вычислительных машин".
Решить подробно с описанием три бдз до дискретной математике за 2 курс.
План рецензии на научную статью Статья: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-v-1992-2000-gg-ekonomika-vlast-i-obschestvo План рецензии: 1. Проблематика статьи (какому вопросу посвящена статья) 2. Актуальность темы статьи (излагается в начале статьи, чем рассматриваемая проблема интересна научному сообществу, широкой общественности) 3. Основные положения статьи (тезисы) 4. Выводы автора статьи ...