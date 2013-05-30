Пишу уникальные тексты и делаю качественный перевод

Окончила Технический Университет Молдовы по специальности Обработка натурального языка ( Лингвистика) и Иностранные языки. На данный момент учусь на Магистратуре по специальности Журналистика.

Фрилансером работаю вот уже 3 года. Полгода писала новостные статьи на сайте allfun.md и писала проекты для различных компаний.

Помимо этого, благодаря тому, что английский язык на уровне advanced, занимаюсь переводами с русского на английский и с английского на русский.

Тексты и переводы пишу на различные темы, в том числе и технические.

МОИ УСЛУГИ:

• Пишу уникальные и яркие тексты, грамотные СЕО-статьи.

• Перевожу с английского языка на русский и наоборот.

• Делаю качественный рерайт.

• Могу также редактировать чужие творения.