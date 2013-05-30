Пишу уникальные тексты и делаю качественный перевод
Окончила Технический Университет Молдовы по специальности Обработка натурального языка ( Лингвистика) и Иностранные языки. На данный момент учусь на Магистратуре по специальности Журналистика.
Фрилансером работаю вот уже 3 года. Полгода писала новостные статьи на сайте allfun.md и писала проекты для различных компаний.
Помимо этого, благодаря тому, что английский язык на уровне advanced, занимаюсь переводами с русского на английский и с английского на русский.
Тексты и переводы пишу на различные темы, в том числе и технические.
МОИ УСЛУГИ:
• Пишу уникальные и яркие тексты, грамотные СЕО-статьи.
• Перевожу с английского языка на русский и наоборот.
• Делаю качественный рерайт.
• Могу также редактировать чужие творения.
Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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