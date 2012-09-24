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Отзывы заказчиков
$45
0 баллов
11 лет назад
Мда, не советую связываться с этим исполнителем, сделал курсовую (дешево правда, что и было подозрительно), потом оказалось, что сделал совсем не то, что надо, и как надо, выслал рецензию с требованием доработать, и молчок...
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