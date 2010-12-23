Высшее филологическое образование. Специальность: немецкий язык.
Занимаюсь рерайтом новостных статей, описаний игр.
Перевожу с немецкого языка, выполняю контрольные работы по немецкому языку, психологии и педагогике.
Работу выполняю на совесть.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Перевод с нем-рус.Текст юридич. тем.554 просмотра
- Естествознание. Современное индустриальн. общество300 просмотров
- Психология.Методы изучения коллектива.1733 просмотра
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 10 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга