Высшее филологическое образование. Специальность: немецкий язык.

Занимаюсь рерайтом новостных статей, описаний игр.

Перевожу с немецкого языка, выполняю контрольные работы по немецкому языку, психологии и педагогике.

Работу выполняю на совесть.