LUDMILLA85

Людмила LUDMILLA85

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Высшее филологическое образование. Специальность: немецкий язык.

Занимаюсь рерайтом новостных статей, описаний игр.

Перевожу с немецкого языка, выполняю контрольные работы по немецкому языку, психологии и педагогике.

Работу выполняю на совесть.

Копирайтинг
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Переводы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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