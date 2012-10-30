Занимаюсь версткой сайтов
Навыки:
- HTML4.1\XHTML 1.0,CSS
-Блочная(div) верстка
-Верстка под разные CMS
-Разработка сайтов по готовому дизайну
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Оплата:
Цена будет зависеть от сложности работы но мои примерные цены от 20$ за главную и от 5$ за второстепенные.
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Гарантии:
-Выполнение проекта в срок
-Уважительное отношение к заказчику
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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