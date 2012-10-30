Занимаюсь версткой сайтов

Навыки:

- HTML4.1\XHTML 1.0,CSS

-Блочная(div) верстка

-Верстка под разные CMS

-Разработка сайтов по готовому дизайну

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Оплата:

Цена будет зависеть от сложности работы но мои примерные цены от 20$ за главную и от 5$ за второстепенные.

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Гарантии:

-Выполнение проекта в срок

-Уважительное отношение к заказчику