Создание сайтов быстро и качественно!
Работаю на CMS Joomla больше 4 лет.
Есть опыт в Html, CSS, SQL, PHP.
Работаю либо с предоплатой 50%, либо по безопасной сделке.
Вы удивитесь, какой комфортной может быть работа
по созданию и обслуживанию сайтов.
Буду рад сотрудничеству.
Обращайтесь!
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
#444
Интернет-магазины
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$10/час
#643
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
#886
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
#1030
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
#1302
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
#1983
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
#3431