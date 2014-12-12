Создание сайтов быстро и качественно!

Работаю на CMS Joomla больше 4 лет.

Есть опыт в Html, CSS, SQL, PHP.

Работаю либо с предоплатой 50%, либо по безопасной сделке.

Вы удивитесь, какой комфортной может быть работа

по созданию и обслуживанию сайтов.

Буду рад сотрудничеству.

Обращайтесь!