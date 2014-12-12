L_Studio

Андрей L_Studio

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание сайтов быстро и качественно!

Работаю на CMS Joomla больше 4 лет.

Есть опыт в Html, CSS, SQL, PHP.

Работаю либо с предоплатой 50%, либо по безопасной сделке.

Вы удивитесь, какой комфортной может быть работа

по созданию и обслуживанию сайтов.

Буду рад сотрудничеству.

Обращайтесь!

Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
#444
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
#643
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
#886
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
#1030
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
#1302
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
#1983
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
#3431
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