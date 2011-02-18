L_U_D_A

Людмила L_U_D_A

 
33 годаРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Начинающий копирайтер и рерайтер!

Щербинина Людмила Александровна.

20 лет. Замужем.

В 2007 окончила школу с золотой медалью.

В 2009 окончила Пермский финансово-экономический колледж филиал Финансовой Академии при Правительстве РФ по специальности "Государственные и муниципальные финансы". Качественно и быстро размещу Ваши объявления и посты!

Копирайтинг
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Переводы
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от 3 дней
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Редактирование и Корректура
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от $5
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $20
от 10 дней
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