Начинающий копирайтер и рерайтер!
Щербинина Людмила Александровна.
20 лет. Замужем.
В 2007 окончила школу с золотой медалью.
В 2009 окончила Пермский финансово-экономический колледж филиал Финансовой Академии при Правительстве РФ по специальности "Государственные и муниципальные финансы". Качественно и быстро размещу Ваши объявления и посты!
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Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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