Начинающий копирайтер и рерайтер!

Щербинина Людмила Александровна.

20 лет. Замужем.

В 2007 окончила школу с золотой медалью.

В 2009 окончила Пермский финансово-экономический колледж филиал Финансовой Академии при Правительстве РФ по специальности "Государственные и муниципальные финансы". Качественно и быстро размещу Ваши объявления и посты!