Контакты
телефон 068 199 01 39
e-mail [email protected]
Skype chyzhova.liudmyla
Личные данные Люся Чижова, 22 года
Образование: Закончила Киевский Национальный Торгово-Економический Университет
Специальность: Маркетинг. Рекламный бизнес
Форма обучения, степень: стационар, Магистр, красный диплом
Окончила школу графического дизайна 2009г.
Мои заслуги диплом за творческие достижения в номинации «Печатная реклама»
Московский Студенческий Фестиваль Рекламы 2009г.
ГРАН ПРИ – Днепропетровский студенческий фестиваль рекламы 2010г.
1 место - коммерческая реклама,
Донецкий Студенческий Фестиваль Рекламы 2010г.
1 место - коммерческая реклама,
Крымский Студенческий Фестиваль рекламы 2010г. 1 место – спец. номинация «Территория Крыма»,
Крымский Студенческий Фестиваль рекламы 2010г. 3 место - коммерческая реклама,
Украинский Студенческий Фестиваль рекламы 2010г. 1 место -социальная реклама,
Крымский Студенческий Фестиваль рекламы 2009г. 1 место - коммерческая реклама,
Харьковский Студенческий Фестиваль Рекламы 2008г.
Опыт работы
Торговая компания Nihon Sokutei (日本測定株式会社) Токио. Япония
должность – Project manager , креативный дизайнер с 02.05.2011 по сегодняшний день. Работала в Токио, изучала рынок рекламы, создавала рекламную продукцию.
РА «С141»
Должность – креативный дизайнер 27.09.2010-14.03.2011г. Вместе с моими идеями выиграли тендер Енергобанка. Провела успешную фотосессию для рекламной кампании, вела клиента на протяжении всей работы в РА.
РА «Universum advertising» должность – дизайнер 18.08.2009-5.09.2010г. Создала сайт компании, а также рекламные макеты и печатную продукцию
Владею Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Corel Draw