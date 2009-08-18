Креативный дизайнер, многократный призёр рекламных фестивалей

Контакты

телефон 068 199 01 39

e-mail [email protected]

Skype chyzhova.liudmyla

Личные данные Люся Чижова, 22 года

Образование: Закончила Киевский Национальный Торгово-Економический Университет

Специальность: Маркетинг. Рекламный бизнес

Форма обучения, степень: стационар, Магистр, красный диплом

Окончила школу графического дизайна 2009г.

Мои заслуги диплом за творческие достижения в номинации «Печатная реклама»

Московский Студенческий Фестиваль Рекламы 2009г.

ГРАН ПРИ – Днепропетровский студенческий фестиваль рекламы 2010г.

1 место - коммерческая реклама,

Донецкий Студенческий Фестиваль Рекламы 2010г.

1 место - коммерческая реклама,

Крымский Студенческий Фестиваль рекламы 2010г. 1 место – спец. номинация «Территория Крыма»,

Крымский Студенческий Фестиваль рекламы 2010г. 3 место - коммерческая реклама,

Украинский Студенческий Фестиваль рекламы 2010г. 1 место -социальная реклама,

Крымский Студенческий Фестиваль рекламы 2009г. 1 место - коммерческая реклама,

Харьковский Студенческий Фестиваль Рекламы 2008г.

Опыт работы

Торговая компания Nihon Sokutei (日本測定株式会社) Токио. Япония

должность – Project manager , креативный дизайнер с 02.05.2011 по сегодняшний день. Работала в Токио, изучала рынок рекламы, создавала рекламную продукцию.

РА «С141»

Должность – креативный дизайнер 27.09.2010-14.03.2011г. Вместе с моими идеями выиграли тендер Енергобанка. Провела успешную фотосессию для рекламной кампании, вела клиента на протяжении всей работы в РА.

РА «Universum advertising» должность – дизайнер 18.08.2009-5.09.2010г. Создала сайт компании, а также рекламные макеты и печатную продукцию

Владею Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Corel Draw