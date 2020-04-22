Векторный и растровый художник-дизайнер, иллюстратор, опыт работы более 10-ти лет, за всю карьеру ни одного сорванного по срокам заказа. Адекватность, порядочность и творческую жилку гарантирую.
Портфолио
- Векторные иконки_сладости87 просмотров
- Векторные цветы_эустома80 просмотров
- Векторные цветы_пион86 просмотров
- Векторный интерьер_269 просмотров
- Векторный интерьер_177 просмотров
- Векторный клипарт "Йога мужская и женская"304 просмотра
- Ретушь фотографий "До-После"361 просмотр
- Страницы разукрашки-антистресс1112 просмотров
- Поисковые эскизы из скетчбука701 просмотр