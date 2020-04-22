LaLobaMarina

Марина Кульчицкая LaLobaMarina

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Векторный и растровый художник-дизайнер, иллюстратор, опыт работы более 10-ти лет, за всю карьеру ни одного сорванного по срокам заказа. Адекватность, порядочность и творческую жилку гарантирую.