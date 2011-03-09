Специальность: архитектор

Сфера деятельности: архитектура, дизайн, живопись, графика

Опыт работы: ОДО “Архстройинвест”: 1) Архитектор (08.2010г. – наст. время); 2) Техник-проектировщик (08.2008г. – 07.2010г.)

Образование: 2005-2010гг - Белорусский национальный технический университет г. Минска (БНТУ) - архитектурный факультет.

Профессиональные навыки и знания: уверенный пользователь ПК на базе Windows. Работаю в программах: Photoshop‚ Illustrator‚ Corel Draw‚ 3ds Max, AutoCAD, Allplan‚ MS Office. Свободное и уверенное рисование от руки‚ живопись‚ графика‚ рисунок. Умение работать в различных стилях и техниках.

Знание языков: английский: читаю, перевожу со словарем

Награды:победительница международной выставки «БИТОЛА 2004» (Македония).

Участница международного конкурса рисунка “Мой город, моя деревня, моя страна” (фестиваль «День земли. Беларусь 2004»).

Удостоена премии Мингорисполкома в 2005г.

Участница открытого конкурса «Разработка современного облика жилых зданий из сборного железобетона неповышенной комфортности с учетом улучшения их энергоэффективности» (иранская компания “Кейсон”, архитектурный факультет БНТУ, “Институт НИПТИС им. Атаева С.С.”, МАПИД).