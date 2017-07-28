Человек Чести, Слова и Диалога, ясно осознающий свои намерения и Миссию Жизни

Многие годы посвятил развитию важнейших навыков 3 тысячелетия, таких как: лидерство, максимальная эффективность, мотивация, манифестация, командообразование, работа с детьми, работа с системами сознания, осознания и подсознания; целеполагание, тайм-менеджмент, грамотное распределение внимания, гибкость мышления, концентрация в сочетании с огромными объёмами информации, хорошее владение английским языком, исключительное позитивное мышление, многие другие, некоторые из которых передал в индивидуальных программах своим студентам; писатель (всё, кроме ужасов), сценарист (короткий и полный метр, мультипликация, рекламные ролики, клипы, сериалы: работа на каналах НТВ, Перец), вместе с партнёром имеем кейс 50 проектов в сфере кино и мультипликации; креатор (слоганы, продающие тексты, вдохновляющие и рекламные статьи; работал с Мегафоном, Порше, другими, через компанию MODUL-PRO), тренер по личностной эффективности (полное и безоговорочное преображение последнего студента заняло около 7 дней, личный рекорд), коммуниктор-связник-скриптолог (опыт общения в интернете и по телефонам более чем с 1000 продюсеров-инвесторов России в сфере кино); психолог (индивидуальная работа, решение проблем в сфере межличностных отношений) в прошлом организатор конкурсов красоты («Ты Уникальная», «Ты Безумно Красивая»); идеолог и разоаботчик проектов «Новое Образование» и «Единостория»; с недавних пор духовный наставник; в связи с приходом новых энергий на Земле произошёл взрыв интереса к Духовным Течениям, и я один из тех, кто ответит на все вопросы, которые касаются Пробуждения, Освобождения и Вознесения. Смотря на этот список, понимаю, что опыта в этой Жизни было много. Однако я до сих пор ничего не знаю. Истина растёт в геометрической прогрессии. Касаешься одной, появляются десятки. Это Жизнь и это Прекрасно! Skype: welcomegods; телефон: +79817119414. Свет от Света!