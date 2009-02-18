Р Е З Ю М Е
Ф И О
КУЗИНА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Дата рождения
8 ноября 1962 г.
Адрес
г. Киев
Контакты
e-mail: octv@ i.com.ua
Образование 2004-2007 – Украинский институт лингвистики и менеджмента, специальность - прикладная лингвистика/перевод (английский язык).
1981-1987 – Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, специальность – испанский язык.
Опыт работы 3 года преподавательской деятельности, 10 лет работы в туризме, 2 года переводов текстов по бизнесу, общей тематике, туризму, образованию, культуре.
Знание языков
Русский, украинский, английский, испанский (базовый).
Профессиональные навыки и знания
- знание компьютера, MS Office, Outlook Express, Internet;
- правописания.
Дополнительная информация
Владею быстрым набором текста.
Личные качества
Грамотная, четкая устная и письменная речь, хороший слух и память, терпение, усидчивость, внимательность, коммуникабельность.