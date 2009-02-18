Р Е З Ю М Е

Ф И О

КУЗИНА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Дата рождения

8 ноября 1962 г.

Адрес

г. Киев

Контакты

e-mail: octv@ i.com.ua

Образование 2004-2007 – Украинский институт лингвистики и менеджмента, специальность - прикладная лингвистика/перевод (английский язык).

1981-1987 – Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, специальность – испанский язык.

Опыт работы 3 года преподавательской деятельности, 10 лет работы в туризме, 2 года переводов текстов по бизнесу, общей тематике, туризму, образованию, культуре.

Знание языков

Русский, украинский, английский, испанский (базовый).

Профессиональные навыки и знания

- знание компьютера, MS Office, Outlook Express, Internet;

- правописания.

Дополнительная информация

Владею быстрым набором текста.

Личные качества

Грамотная, четкая устная и письменная речь, хороший слух и память, терпение, усидчивость, внимательность, коммуникабельность.