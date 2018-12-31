Профессиональный дизайн сайтов!
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Вас приветствует веб-дизайнер, Печерский Никита.
На данной платформе недавно, но уже два года создаю цифровые продукты, которые приносят пользу моим клиентам!
- занимаюсь дизайном, преимущественно лендингов
- профессионально пишу музыку любых жанров, преимущественно EDM
- администрирую публичные страницы в Инстаграме и Вконтакте
- занимаюсь Front-End разработкой на начальном уровне
- занимаюсь рерайтингом статей
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Связаться со мной и обсудить проект вы можете:
- Написав в Instagram Direct - Написать
- Написав в личные сообщения
- Позвонив или написав +38 (050) 246-62-00 в Viber / WhatsApp / SMS
- Написав на почту - [email protected]
- Написав в скайп - nikita11624
Условия сотрудничества:
- Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
- Работаю с предоплатой в размере 10%.
- Отправка исходников ( перенос сайта / передача исходников дизайна ).
- Обмен положительными отзывами.
К оплате принимаю:
- WebMoney
- Приват24
- Денежные переводы
Буду рад сотрудничеству.