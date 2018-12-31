Профессиональный дизайн сайтов!

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Вас приветствует веб-дизайнер, Печерский Никита.

На данной платформе недавно, но уже два года создаю цифровые продукты, которые приносят пользу моим клиентам!

- занимаюсь дизайном, преимущественно лендингов

- профессионально пишу музыку любых жанров, преимущественно EDM

- администрирую публичные страницы в Инстаграме и Вконтакте

- занимаюсь Front-End разработкой на начальном уровне

- занимаюсь рерайтингом статей

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Связаться со мной и обсудить проект вы можете:

Написав в Instagram Direct - Написать﻿﻿﻿

Написав в личные сообщения﻿﻿﻿

Позвонив или написав ﻿+38 (050) 246-62-00 в Viber / ﻿WhatsApp / SMS

Написав на почту - [email protected]

Написав в скайп ﻿- nikita11624

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Условия сотрудничества:

Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.

Работаю с предоплатой в размере 10%.

Отправка исходников ( перенос сайта / передача исходников дизайна ).

Обмен положительными отзывами.

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К оплате принимаю:

WebMoney

Приват24

Денежные переводы

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Буду рад сотрудничеству.