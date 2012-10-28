Копирайт, рерайт, переводы (англ.)
Доброго времени суток, уважаемые работадатели!
Начала работать копирайтером в 2009 году, со временем освоила и сеокопирайтинг. Тематика материалов отличается разнообразием, с удовольствием пишу как для женских сайтов, так и для сайтов, посвященных авто, строительству и ИТ.
По образованию журналист, сотрудничала со многими редакциями в Белоруссии и новостными порталами.
Создаю уникальный контент, работу сдаю всегда в срок, а иногда и раньше)
Буду рада сотрудничеству!
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