Копирайт, рерайт, переводы (англ.)

Доброго времени суток, уважаемые работадатели!

Начала работать копирайтером в 2009 году, со временем освоила и сеокопирайтинг. Тематика материалов отличается разнообразием, с удовольствием пишу как для женских сайтов, так и для сайтов, посвященных авто, строительству и ИТ.

По образованию журналист, сотрудничала со многими редакциями в Белоруссии и новостными порталами.

Создаю уникальный контент, работу сдаю всегда в срок, а иногда и раньше)

Буду рада сотрудничеству!