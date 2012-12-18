Меня зовут зовут Надежда и я ищу постоянную подработку. Отдамся в хорошие, надежные руки для долгосрочного сотрудничества. К креативу, грамоте, писательству и ретушированию приучена. Умею и люблю излагать свои мысли в on-line и offline режиме. Прошлые хозяева: крупная компания-холдинг по продаже фототехники и детских развивающих игрушек, дистрибьютор косметических масел, компания-производитель приборов медицинского назначения.