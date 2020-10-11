Labutenkov

Вадим Лабутенков Labutenkov

 
37 летРоссия/Архангельск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер, 3D-моделер, моушн-дизайнер

3D-моделер, моушн-дизайнер, аниматор

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