Вадим Лабутенков LabutenkovLabutenkov
37 летРоссия/Архангельск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Кола Убивает...76 просмотров
- 3D заставка 2020103 просмотра
- Реклама кальянов для компьютерного клуба100 просмотров
- Анимированный баннер для Instagram57 просмотров
- Анимация персонажей для рекламы в GooglePlay94 просмотра
- Заставка для Youtube канала136 просмотров
- Mad Color Ball67 просмотров
- Анимированный баннер для Instagram 260 просмотров
- Экран для Event Business Forum 2019121 просмотр
- Модель робота672 просмотра
- Логотип студии красоты92 просмотра
- Анимация логотипа52 просмотра