Художница, дизайнер, иллюстратор.
Дизайн, полиграфия, иллюстрации.
Дополнительное портфолио находится здесь: http://whiteflamethorn.blogspot.ru/
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Портфолио
- Оформление музыкального диска102 просмотра
- Логотип музыкальной группы129 просмотров
- Логотип музыкальной группы135 просмотров
- Логотип музыкальной группы166 просмотров
- Фирменный стиль магазина147 просмотров
- Оформление музыкального диска104 просмотра
- Дизайн упаковки сока "V 8"134 просмотра
- Логотип для монтажной компании "Гелиос-сервис"156 просмотров