Lacsteri

Лакштери Эльма Lacsteri

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Художница, дизайнер, иллюстратор.

Дизайн, полиграфия, иллюстрации.

Дополнительное портфолио находится здесь: http://whiteflamethorn.blogspot.ru/