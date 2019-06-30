LadaDesign

Быстро и недорого!

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Ищешь человека, который сделает работу БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО и при этом НЕДОРОГО?

Тогда нам по пути!

Почему именно я?

До недавнего времени я работала с небольшим количеством постоянных заказчиков, не используя биржи фриланса. Но теперь я решила выйти и на эту площадку, так как появилось больше свободного времени.

Я подхожу к работе ответственно. Моё правило - не отправлять работу заказчику, пока не сделаю её так, чтобы результат превзошел даже мои ожидания. Посмотреть мои работы можно в портфолио по этой ссылке: https://www.behance.net/ladasolovy8fd9

Я ценю время, поэтому выполняю заказы максимально быстро. Сутки - и работа у Вас! Хотя на деле это обычно даже не сутки, а несколько часов.

Ну, и самое главное - ЦЕНА: я выполняю заказы за ДОСТУПНЫЕ СУММЫ. Зачем мне это нужно? Всё просто: я понимаю, что из-за того, что раньше я не использовала эту биржу, на моём аккаунте ещё нет огромного кол-ва отзывов, поэтому моментального доверия он не вызывает. Поэтому первое время, пока я буду собирать отзывы, готова выполнять Ваши пожелания за небольшие суммы!

Поторопитесь, пока есть возможность получить качественную работу за копейки!